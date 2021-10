Il volantino comet è veramente da primato, con le nuove offerte racchiuse al suo interno, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di spendere veramente pochissimo, e riuscire nel contempo a risparmiare più di quanto si sarebbero effettivamente mai aspettati.

La corrente campagna promozionale non si discosta da quanto abbiamo apprezzato e visto in passato, è attualmente disponibile sia in Italia che sul sito ufficiale, garantendo nel contempo la spedizione gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, indipendentemente dalla tipologia della merce effettivamente acquistata.

Comet non finisce mai di stupire con queste offerte

Con la campagna promozionale corrente di Comet, gli utenti si ritrovano a poter acquistare numerosi smartphone a prezzi sempre più bassi e convenienti, in questo modo si risparmierà moltissimo su ogni acquisto, restando comunque entro i 500 euro complessivi.

I modelli attualmente disponibili sono dei più svariati brand della telefonia mobile, vanno a toccare Xiaomi Mi 11i, in vendita a 499 euro, per scendere poi verso Oppo Find X3 Lite, Realme GT Master Edition, Oppo A74, Xiaomi Redmi 9T o similari. Le loro prestazioni, nella maggior parte dei casi, sono qualitativamente superiori alla fascia di prezzo di appartenenza, dimostrando pienamente il proprio prestigio.

Per conoscere da vicino la campagna, ricordatevi comunque che è necessario collegarsi al sito ufficiale di Comet, ma che gli acquisti potranno essere effettuati praticamente ovunque in Italia, senza limitazioni particolari o vincoli di alcun tipo.