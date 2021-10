All’inizio di quest’anno, la società dietro Brave Browser ha acquistato un motore di ricerca e lo ha trasformato in qualcosa che potevano chiamare proprio, consentendo ai propri utenti di effettuare ricerche sul Web in privato. Ora, dopo alcuni mesi in beta, Brave Search ha sostituito Google come motore di ricerca predefinito nell’ultima versione del Brave Browser, si potrebbe dire che sia una mossa coraggiosa.

Il vantaggio principale dell’utilizzo di Brave Search rispetto ad altri motori di ricerca è che è basato su un indice indipendente e non tiene traccia di nulla, contribuendo a mantenere la privacy degli utenti. Lo scopo è offrire agli utenti “la privacy e l’indipendenza con un’alternativa di ricerca/browser”.

Oltre ad offrire il proprio motore di ricerca come predefinito, Brave sta introducendo anche il Web Discovery Project (WDP). È descritto come un sistema di “preservazione della privacy” che consente agli utenti di condividere dati che possono migliorare la copertura e la qualità di Brave Search mantenendoli anonimi. È una funzione facoltativa in questo momento, quindi gli utenti possono scegliere se abilitarla o meno e partecipare.

Secondo Brendan Eich, CEO e co-fondatore di Brave, aumenterà l’adozione da parte del mercato di massa del proprio motore di ricerca. “Come sappiamo per esperienza in molti browser, l’impostazione predefinita è fondamentale per l’adozione”, ha affermato Eich, “e Brave Search ha raggiunto la qualità necessaria per diventare la nostra opzione di ricerca predefinita e per offrire ai nostri utenti una privacy senza soluzione di continuità.

Per provare Brave Browser con il nuovo motore di ricerca predefinito, scarica l’ultimo aggiornamento: la versione 1.31 per l’app desktop e Android e la versione 1.32 per l’app iOS. Una versione completamente personalizzata è disponibile per cinque paesi al momento: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia e Germania. Puoi anche provare Brave Search in qualsiasi altro browser andando su search.brave.com.