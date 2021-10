Il volantino Bennet è assolutamente da primato, gli utenti si ritrovano a fronteggiare una campagna promozionale che promette un risparmio superiore alle aspettative, promettendo in cambio prezzi sempre più bassi e convenienti.

La soluzione che andremo a raccontare porta gli utenti ad avere la possibilità di spendere sempre meno, senza rinunciare alla qualità dei prodotti su cui si metteranno effettivamente le mani. Gli acquisti possono comunque essere completati in ogni negozio in Italia, senza limitazioni o vincoli particolari, ciò sta a significare che sarà possibile accedervi ovunque, ma non sul sito ufficiale.

Coloro che vorranno avere sul proprio smartphone i codici sconto Amazon, devono invece registrarsi a questo link.

Bennet: questi sono i nuovi sconti più interessanti

All’interno della corrente campagna promozionale di Bennet, gli utenti si ritrovano a fronteggiare uno sconto molto importante, applicato su un prodotto non proprio recentissimo, ma comunque dalla qualità elevata. Stiamo parlando dell’ottimo Apple iPhone 11, un dispositivo in vendita dal biennio 2019/2020, ed oggi scontatissimo a meno di 500 euro, per quanto riguarda la variante che prevede 64GB di memoria interna.

Sempre all’interno del medesimo volantino, è possibile anche acquistare un Apple MacBook Air, un prodotto che prevede un display retina da 13,3 pollici di diagonale, con alle spalle il processore Apple M1, acquistabile ad un prezzo finale di circa 949 euro.

Entrambi, come anticipato, sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale copre solamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti. Per godere di una visione d’insieme dell’intero volantino, ricordatevi che è possibile sfogliare la campagna sul sito ufficiale.