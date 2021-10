Questa mattina Apple ha rilasciato iOS 15.1 che aggiunge alcune nuove funzionalità per gli utenti di iPhone. La prima funzionalità è SharePlay che consente agli utenti di condividere esperienze con altri su FaceTime. Puoi trasmettere in streaming episodi televisivi, film e persino ascoltare musica in streaming mentre sei connesso su FaceTime con i tuoi amici.

Puoi anche condividere l’esperienza dello streaming di musica anche tramite FaceTime. Non tutti gli streamer sono compatibili con la funzione, ma finora Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok e Twitch funzioneranno con la piattaforma.

Apple sta introducendo nuove funzionalità

Con Share Play, che Apple definisce un ‘nuovo modo di condividere esperienze sincronizzate in FaceTime’, ogni utente dispone di controlli che gli consentono di mettere in pausa, riprodurre, riavvolgere o far avanzare rapidamente i contenuti. E quando qualcuno inizia a parlare, viene inviata una scossa elettrica per zittire quella persona, una funzione chiamata Smart Volume riduce automaticamente il volume del programma televisivo in streaming, del film e della musica.

L’aggiornamento aggiunge anche la funzione ProRes a iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Questa è una funzione che comprime i video in piccoli file senza perdere gran parte della qualità dell’immagine. Viene utilizzato per l’editing di video e supporta risoluzioni video fino a 8K. E con iOS 15.1, se sei tra coloro a cui non piace come le fotocamere ultra-wide sui modelli di iPhone 13 Pro attivano automaticamente la modalità Macro quando si avvicinano per scattare una foto o girare un video, l’aggiornamento consentirà di disattivare questa funzione.

Con l’aggiornamento di iOS 15.1, puoi conservare la tua tessera del vaccino COVID-19 nell’app del portafoglio in modo che sia sempre con te (supponendo che porti sempre il tuo iPhone in tasca.

Per aggiornare il tuo iPhone a iOS 15.1, vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Seguendo queste indicazioni, gli utenti iPad potranno anche eseguire l’aggiornamento a iPadOS 15.1. Apple ha anche rilasciato watchOS 8.1. L’aggiornamento presenta algoritmi avanzati per rilevare le cadute durante gli allenamenti. Dopo l’installazione dell’aggiornamento, sarai anche in grado di abilitare il rilevamento delle cadute solo durante gli allenamenti.