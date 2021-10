Whatsapp: applicazione verso l'addio, i proprietari di questi modelli devono affrettarsi

Ammettiamolo, Whatsapp nel 2021 ha leggermente traballato per diverse ragioni. Tra queste non dimenticheremo mai il down durato più di 6 ore, il quale ha dato modo alla rivale Telegram di salire di posto in classifica. Insomma, la piattaforma dal logo azzurro si sta facendo notare e l’app veterana non può di certo starsene in silenzio. Cosa ha deciso di fare? Ovviamente ha optato per l’aggiornamento il quale porterà una valanga di cambiamenti notevoli e non sempre buoni. Insomma, tra nuovi multi-device, e modifiche per i messaggi vocali e per il layout dell’applicazione, il servizio non funzionerà più per molti dispositivi.

Whatsapp: questi modelli diranno addio all’app di messaggistica

Come dicevamo nel paragrafo precedente, a partire dal 1° novembre, una lista molto lunga di smartphone dovrà dire addio all’applicazione Whatsapp. Secondo il rapporto di metro.co.uk, sono coinvolti anche alcuni dispositivi appartenenti alla gamma Apple e Samsung e aventi come device Android 4.0.4 o iOS 10. Nell’elenco completo troviamo: