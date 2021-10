La stagione autunnale si rivela sempre piena di sorprese per i clienti che decidono di modificare il loro piano tariffario. Nel corso di queste settimane TIM, Vodafone, Iliad e WindTre propongono agli utenti alcune soluzioni molto vantaggiose per costi mensili e soglie di consumo.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le quattro tariffe migliori del momento

Tra le ricaricabili di telefonia mobile migliori del momento vi è senza dubbio la TIM Wonder. Gli abbonati che decidono di attivare questa promozione di TIM riceveranno consumi illimitati per le telefonate e gli SMS più 70 Giga per la navigazione di rete in 4G. Prezzo previsto per il rinnovo mensile pari a 7,99 euro.

Contro TIM, arriva la risposta di Vodafone. Il gestore inglese punta sul sicuro, grazie alla sua popolare ricaricabile Special 100 Giga. Il prezzo previsto per il pagamento mensile dell’offerta è di 9,99 euro. Gli utenti riceveranno invece chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per internet.

Altrettanto significativa è la concorrenza di Iliad a TIM e Vodafone. Il gestore francese mette sul piatto la sua Giga 120. Anche in questa circostanza il costo da pagare per i clienti sarà di 9,99 euro con consumi per gli abbonati con nuova SIM che prevedono chiamate e SMS illimitati più 120 Giga per internet.

A chiudere questa lista di vantaggiose ricaricabili c’’è la WindTre Star+. WindTre mette a disposizione dei suoi abbonati un ticket con chiamate senza limiti verso fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione internet 4G. Il prezzo mensile per la promozione è di 7,99 euro.