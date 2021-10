Pokémon GO: a Novembre non vi annoierete, in arrivo una valanga di eventi e attività

Festa delle Luci, Día de Muertos, Cacnea, ora dei Raid e tanto altro, stanno per arrivare per il mese di novembre. Sebbene Pokémon GO ci stupisce periodicamente, le novità non finiscono mai. Cosa ci aspetta stavolta? Non penserete davvero che ve lo diremo così facilmente!? Continuate a leggere e lo scoprirete!

Pokémon GO: cosa proporrà per il mese di novembre?

Come dicevamo, novembre è praticamente arrivato e colmerà la fine di questo 2021 con tantissime novità inaspettate. Il mese si aprirà con il Día de Muertos (dal 1° al 2 novembre 2021) e si festeggerà la festività omonima con un evento mondiale. Dal 5 al 14 novembre invece ci sarà la Festa delle Luci, nonché “il momento per celebrare la vittoria della luce sull’oscurità con un evento completamente nuovo”, come lo Niantic.

Dal 16 al 21 novembre 2021 si svolgerà poi un evento speciale per il lancio di Pokémon Diamante Lucente e Perla Spendente, i due remake per Nintendo Switch dei giochi di quarta generazione. In conclusione, tra il 26 e il 29 si terrà l’evento conclusivo della Stagione della Birba.

Parlando poi delle “Ore del Pokémon in Primo Piano“, ogni martedì dalle 18:00 alle 19:00 italiane ci sarà un Pokémon protagonista e bonus differenti. Riassumendo: