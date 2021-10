Ultima occasione per approfittare di una campagna promozionale decisamente interessante, ed intrigante, ricchissima di prezzi veramente più bassi del normale, i quali prevedono la possibilità di far risparmiare ogni cliente di MediaWorld.

L’unico modo per accedere agli sconti discussi nell’articolo, consiste nel collegarsi direttamente al sito ufficiale di MediaWorld, e sfogliare le pagine della campagna in oggetto. Tutti i prodotti sono proposti con la solita garanzia legale della durata massima di 24 mesi, e nel caso della telefonia mobile, anche in versione no brand. Coloro che acquisteranno, inoltre, potranno fruire della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, indipendentemente dal livello di spesa raggiunto.

MediaWorld: approfittate subito di questi sconti speciali

Occasioni a non finire sono disponibili da MediaWorld, ed assolutamente in grado di soddisfare sia gli utenti che vogliono acquistare un top di gamma, come ad esempio l’Oppo Find X3 Pro da 939 euro, per scendere poi verso una più valida alternativa, quale potrebbe essere Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo finale non va oltre i 569 euro, ma garantisce ugualmente prestazioni degne di nota.

I restanti smartphone in promozione sono tutti in vendita a cifre decisamente inferiori, le quali vanno effettivamente a toccare modelli del calibro di Wiko Power U30, Oppo A16, Oppo A74, Oppo A94 o anche TCL 20Y.

Chiaramente all’interno del medesimo volantino MediaWorld si possono scovare anche altre offerte, legate a categorie merceologiche come televisori, notebook, elettrodomestici per la casa e similari, per questo motivo non dovete assolutamente mancare il collegamento con il sito aziendale.