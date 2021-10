La Casa di Carta non finisce mai di stupire. In attesa degli ultimi episodi il 3 dicembre 2021, un debutto inaspettato sta piacendo molto ai fan. Una novità incredibile che ancora una volta rende onore a questa serie TV Netflix apprezzata e amata in tutto il mondo. Un’insolita originalità tutta da gustare, nel vero senso della parola. Scopriamo insieme cosa c’entra Estrella Galicia con questo titolo che ha stregato milioni di fan.

La Casa di Carta: Estrella Galicia realizza una birra in onore della serie TV Netflix

Stiamo parlando di ben 85 milioni di bottiglie di birra realizzate dedicando l’etichetta alla serie TV Netflix più acclamata di sempre: La Casa di Carta. Estrella Galicia, l’ideatore di questa novità tutta da bere, è un birrificio a conduzione famigliare che produce birra dal 1906.

Sposando a pieno l’idea di resistenza promossa dalla serie TV La Casa di Carta, questo birrificio ha realizzato una birra proprio in suo onore. Una sorta di omaggio creato in un’edizione speciale per celebrare l’ultima stagione, o meglio l’atto finale, de La Casa de Papel.

“Estrella Galicia ha vissuto il successo della serie Netflix come proprio. L’integrazione del marchio è avvenuta su larga scala e i fan de La Casa di Carta (La Casa de Papel) si sono pienamente identificati con i valori de La Resistencia, il nostro motto“. Questo pensiero è parte del comunicato stampa che il birrificio Estella Galicia ha voluto rilasciare in occasione del lancio di questo particolare prodotto.

Una scelta alquanto interessante che posiziona Estrella Galicia tra i birrifici che cercano sempre nuove soluzioni e un prodotto sì tradizionale, ma comunque innovativo. Un’idea che sicuramente lascerà a bocca aperta, ma non asciutta, tutti gli appassionati sfegatati de La Casa di Carta 5.

Il prodotto anticipa l’uscita del gran finale de La Casa di Carta 5 che sarà disponibile a catalogo Netflix dal 3 dicembre 2021. Nel frattempo godetevi una buona birra Estrella Galicia mentre vi guardate il nuovo teaser che anticipa il Volume 2 della serie TV.