La quota di mercato di Huawei nel settore smartphone è caduta a picco negli ultimi anni. Per cercare di recuperare almeno un po’ di credibilità, l’ex colosso cinese ha finalmente intenzione di riportare i suoi top di gamma anche sul mercato globale.

Stiamo ovviamente parlando dell’attesissimo P50, confermato durante un briefing a margine della presentazione del Huawei Nova 9. La nuova serie P50 sarà infatti lanciata sul mercato globale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Huawei P50 sbarcherà sul mercato globale nel 2022

Huawei non ha però annunciato alcuna data specifica di lancio del Huawei P50 per il mercato d’oltremare. Lo scorso 29 luglio 2021, Huawei aveva presentato gli smartphone Huawei P50 e P50 Pro ma solamente all’interno del territorio cinese. Questi dispositivi hanno sicuramente un punto forte, ovvero il sistema di doppia fotocamera e processori sia Kirin che Snapdragon. Ad arrivare sul mercato (almeno per quanto ci riguarda) sarà probabilmente la versione Snapdragon.

I precedenti rapporti sostenevano che Huawei avesse problemi di fornitura dei componenti per i nuovi prodotti, comprese le fotocamere e altri componenti cruciali degli smartphone. Tuttavia, sembra che il produttore li abbia risolti. Vi ricordo che Huawei P50 è accompagnato da uno schermo OLED 90 Hz, 6,5″, 2700 x 1224 pixel, 300 Hz sampling rate, processore Kirin 9000 / Snapdragon 888 4G octa core da 2,84 Ghz con Adreno 660 e 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna.

Il modello base vanta una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel True-Chroma ƒ/1.8 OIS, 13 megapixel Ultra-Wide ƒ/2.2 e 12 megapixel Telephoto 3.9X ƒ/3.4 OIS con AF più la anteriore da 13 megapixel. Batteria da 4.100 mAH con ricarica rapida. Che dire, non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.