ho. Mobile: grande rinnovo, la promo a 7,99 euro continuerà ancora per molto tempo

Buone notizie per tutti coloro che sono rimasti soddisfatti della promozione di ho. Mobile iniziata nel mese di settembre al costo di 7,99 euro per 120 Giga. L’operatore virtuale ha deciso di soddisfare le esigenze dei clienti affezionati prolungando una delle promozioni più amate dal pubblico, e così, 7,99 120 Giga Flash si protrarrà per un tempo indefinito. La sua scadenza era fissata per il 22 ottobre, ma le cose sono cambiate notevolmente in corso d’opera. Ricordate cosa offriva? Ve lo diciamo noi!

ho. Mobile: cambio di rotta per la famosa promozione a 7,99 euro

Cosa comprende il pacchetto? Esso include ogni mese minuti di chiamate illimitati verso qualunque numero fisso e mobile, SMS illimitati verso tutto e 120 Giga in 4G al prezzo di 7,99 Euro al mese. In Roaming UE, invece, sono disponibili 4,4 Giga di traffico dati.

Parlando invece dei costi di attivazione, questi ammontano a 0,99 euro soltanto per l’acquisto della nuova scheda SIM. Chi potrà usufruire della promo 7,99 120 Giga Flash? Tutti quei clienti che vogliono effettuare la portabilità dai seguenti operatori virtuali: Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Lycamobile, Digi Mobil, CMLink Italy, Digitel, Foll-In, CMLink Italy, Green Telecomunicazioni, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima Mobile, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan, Spusu, Wings Mobile Italia e Feder Mobile.

Fermi fermi, perché c’è un però. L’operatore ha deciso che per accedere al prezzo mensile promozionale di 7,99 Euro al mese, i clienti dovranno completare la portabilità entro 15 giorni. In alternativa, il costo mensile ammonterà a 16,99 Euro. Siete contenti? Che aspettate, approfittatene!