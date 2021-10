L’operatore virtuale ho.Mobile, come ben saprete, propone un’offerta denominata ho 7.99 120 GB. Quest’ultima aveva fino a ieri una scadenza fissata allo scorso 22 ottobre 2021.

Da qualche giorno però, probabilmente da poco prima la scadenza, l’operatore ha deciso di eliminare la data di scadenza, di conseguenza ora è attivabile fino a data da destinarsi. Ricordiamoci insieme cosa propone.

ho.Mobile toglie la data di scadenza per l’offerta ho 7.99 120 GB

Con l’offerta ho. 7,99 120 GB, l’operatore virtuale propone un bundle mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico dati in 4G, il tutto al costo di 7,99 euro al mese. Con ho. 7,99 120 GB, ancora disponibile anche online con spedizione a domicilio o ritiro in edicola, il costo di attivazione risulta gratuito, mentre il prezzo standard per l’acquisto della nuova SIM è pari a 0,99 euro.

Per ottenere questo prezzo mensile, il cliente deve completare la portabilità entro 15 giorni dall’attivazione, o in caso contrario perderà lo sconto e l’offerta si rinnoverà a 16.99 euro al mese. Per attivare questa offerta, come già detto anche in precedenza, dovrete richiedere la portabilità del vostro numero da Iliad, Fastweb Mobile ed alcuni operatori virtuali come Digi Mobil, CoopVoce, CoopVoce ESP, CMLink Italy, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP e tanti altri.

La ricarica è effettuabile tramite app, sito ufficiale e in tutti i punti vendita ho. Mobile, oltre che nelle tabaccherie, nelle ricevitorie, nelle edicole della rete M-Dis Distribuzione abilitate, nei punti vendita SisalPay abilitati e nei bar collegati alla rete di Lottomatica Italia Servizi. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.