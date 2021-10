Il nuovo volantino Euronics ha svelato sconti veramente assurdi per tutti gli utenti che vogliono acquistare la tecnologia, oltre che gli smartphone, di ultima generazione; i prezzi appaiono essere decisamente più bassi e convenienti rispetto ai listini delle dirette concorrenti.

La campagna promozionale è alla portata di tutti, ma attenzione, gli acquisti possono essere completati esclusivamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics SIEM, ciò sta a significare che i medesimi prezzi non saranno attivi sul sito ufficiale, o comunque da altre parti in Italia. I clienti potranno fare affidamento su prodotti completamente no brand, con garanzia di 24 mesi.

I nuovi codici sconto Amazon sono completamente gratis, scopriteli i migliori prezzi sul nostro canale Telegram.

Euronics: che occasioni con il volantino

Euronics accoglie all’interno del proprio volantino tantissime nuove offerte molto speciali, sia legate alla fascia alta della telefonia mobile, che prodotti più economici, in vendita spesso a meno di 469 euro.

I top di gamma che gli utenti potranno effettivamente acquistare vanno a toccare Galaxy S21+, Apple iPhone 13, iPhone 12 Mini e Xiaomi Mi 11T, i loro prezzi partono da un mino di 549 euro, sino ad arrivare ad un massimo che si aggira attorno ai 949 euro.

Molto più economici sono invece i prodotti del calibro di Oppo A54 e A53s, Xiaomi redmi Note 10S, Vivo Y11s, Xiaomi Mi 11 Lite o anche altri prodotti delle stesse serie tra quelle appena elencate. Un risparmio complessivamente interessante, legato non solo alla telefonia mobile, ma anche a notebook, elettrodomestici e televisori, tutti i dettagli sono sul sito.