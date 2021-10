Esselunga riesce a far sognare letteralmente gli utenti con il lancio di una campagna promozionale che la vede scontare uno dei prodotti più richiesti e desiderati in assoluto, in questo modo tutti vi possono accedere senza troppa difficoltà, riuscendo a spendere molto meno del previsto.

Il nuovo volantino Esselunga vede offrire all’utente la possibilità di mettere le mani su uno smartphone Apple, riuscendo effettivamente a pagarlo molto meno del previsto; l’acquisto può essere completato solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, ricordiamo infatti essere impossibile accedervi tramite il sito ufficiale, sottolineando anche un numero di scorte estremamente limitato. Il consiglio è di affrettare il più possibile la scelta, onde evitare di restarne definitivamente tagliati fuori.

Esselunga: questi sono gli sconti da non perdere

All’interno del volantino Esselunga attuale non troviamo un numero crescente di offerte, infatti è disponibile un solo modello di smartphone, il quale viene commercializzato al prezzo di soli 399 euro. Stiamo parlando di Apple iPhone XR, un terminale decisamente interessante, in termini di prestazioni fotografiche e non solo, lanciato dall’azienda di Cupertino ormai un paio di anni fa.

La versione in vendita prevede un display Liquid Retina delle dimensioni di 6,1 pollici, un processore A12 Bionic (ricordiamo essere hexa-core), 3GB di RAM e 64GB di memoria interna, accompagnati da un comparto fotografico posteriore composto da un sensore da 12 megapixel, ed anteriore da 7 megapixel. La batteria, infine, è da soli 2942 mAh, garantendo un’autonomia tutt’altro che elevata.