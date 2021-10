Il volantino Carrefour è letteralmente da sogno, al suo interno gli utenti possono effettivamente trovare un elevato quantitativo di sconti molto speciali, dai prezzi sempre più bassi e convenienti, con i quali gli utenti si possono confrontare per spendere pochissimo.

La campagna promozionale raccoglie le migliori occasioni del periodo, proponendole a tutti coloro che avranno la possibilità di recarsi personalmente in negozio, senza affidarsi minimamente al sito ufficiale dell’azienda. Le offerte sono attive su prodotti commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, ed i quali prevedono anche una variante no brand, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore, e non dall’operatore telefonico.

Carrefour: il volantino ha offerte assurde

I prezzi bassi attivati da Carrefour sono quasi esclusivamente legati alla possibilità di acquistare un prodotto veramente interessanti, stiamo parlando dell’ottimo Apple iPhone 12, attualmente disponibile a soli 749 euro, una cifra di tutto rispetto, in confronto al listino originario e alle prestazioni generalmente offerte.

Le specifiche tecniche narrano di un prodotto dalla fattura incredibilmente interessante, infatti presenta un ampio display da 6,1 pollici di diagonale (OLED con risoluzione FHD+), 2 sensori fotografici posteriori da 12 megapixel, 4GB di RAM, il processore A14 Bionic e 128GB di memoria interna (purtroppo mai espandibili).

L’acquisto, come anticipato, risulta essere possibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita fisici, l’accesso non è garantito tramite il sito ufficiale dell’azienda. I dettagli sono invece interamente raccolti nella suddetta location, collegatevi per scoprire i singoli prezzi.