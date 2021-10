Vodafone ha il grande obiettivo di ampliare ancora di più la sua già nutrita schiera di abbonati nel corso delle prossime settimane. L’operatore britannico, per realizzare tale obiettivo, si concentrerà sempre di più sulle tariffe propedeutiche alla portabilità del numero da altro gestore. Il competitor principale, anche in questa stagione autunnale, sarà Iliad.

Vodafone, la migliore occasione con 100 Giga ad Ottobre

I clienti che scelgono di attivare una SIM con Vodafone potranno attivare la promozione Special 100 Giga. Questa ricaricabile prevede un ticket con consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS, con la presenza di 100 Giga per navigare in internet. Gli utenti dovranno pagare per il rinnovo di questa ricaricabile una quota una tantum di 8,99 euro.

La Special 100 Giga di Vodafone si presenta nel campo della telefonia mobile come la vera alternativa alla ricca promozione Giga 120 di Iliad. Al netto di un pacchetto di consumi leggermente inferiore, i clienti potranno anche risparmiare qualcosa sui costi mensili attraverso la ricaricabile del gestore inglese.

Convenienti anche le condizioni aggiuntive. Gli utenti, all’atto dell’attivazione, dovranno aggiungere esclusivamente una quota una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM. Allo stesso tempo l’operatore assicurerà ai nuovi abbonati la garanzia di un costo bloccato nel primo semestre. Nei primi sei mesi di sottoscrizione, quindi, non saranno possibili rimodulazioni unilaterali sui costi da parte del provider inglese.

Questa promozione è disponibile presso una serie di punti vendita ufficiali di Vodafone sul territorio nazionale. Solo ai clienti di Iliad è concessa anche la facoltà di attivare online l’offerta.