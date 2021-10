Il volantino Unieuro continua sull’ottima strada intrapresa in passato, riuscendo a lanciare incredibili sconti per gli utenti che decidono di acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, oltre ai normali smartphone di fascia medio-alta.

La campagna promozionale, lo ricordiamo, prevede la possibilità di acquisto in ogni negozio sul territorio nazionale, come sul sito ufficiale di Unieuro. Coloro che si affideranno all’e-commerce aziendale, potranno inoltre approfittare della spedizione gratuita presso il domicilio, la quale è prevista nel momento in cui la spesa dovesse effettivamente superare i 49 euro effettivi.

Unieuro: quali sono gli sconti più interessanti

Il nuovo volantino Unieuro è assolutamente interessante, perché in grado di far convergere al proprio interno un elevato quantitativo di sconti speciali, anche applicati alla fascia alta della telefonia mobile. Il modello che rappresenta perfettamente tale filosofia di pensiero, è il Samsung Galaxy S21 5G, un prodotto disponibile a soli 699 euro, con il quale l’utente si ritrova a poter godere di prestazioni veramente adeguate.

Sempre sfogliando la campagna promozionale di Unieuro, si possono poi scovare altri modelli i cui prezzi non superano i 300 euro, sono Huawei Nova 8i, Oppo A74, Oppo A94, Redmi 9T, Redmi Note 9 Pro, Realme C21, Redmi 9C o anche Motorola E6i.

Sono infine disponibili tantissime altre occasioni molto interessanti, con le quali gli utenti hanno difatti la possibilità di raggiungere l’acquisto dei migliori prodotti attualmente in circolazione, per questo si consiglia la visione della campagna a questo link.