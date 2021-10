Il volantino Trony intitolato Sconto IVA è tornato a fare la propria comparsa in tutti i punti vendita, garantendo prezzi sempre più bassi ed economici tra cui risulta essere possibile scegliere, senza nulla togliere all’ampia disponibilità sul territorio.

Tutti gli utenti che vorranno approfittare delle varie riduzioni di prezzo, devono assolutamente decidere di recarsi personalmente presso un punto vendita in Italia, senza distinzioni o vincoli territoriali. Da notare, ad ogni modo, che i singoli prodotti acquistati sono distribuiti da Trony con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Trony: queste offerte sono tutte per voi

Il meccanismo che smuove il volantino trony non è nulla di nuovo, già avevamo apprezzato più volte simili situazioni in passato, ed oggi vengono riproposte dall’azienda. L’utente non deve fare altro che recarsi personalmente in negozio, ed aggiungere al carrello i prodotti maggiormente desiderati, senza vincoli legati alle categorie merceologiche, o senza dover raggiungere un livello minimo di spesa.

Una volta completata la selezione, dovrà semplicemente recarsi in cassa, gli addetti provvederanno a scontare immediatamente il 18,03% della cifra finale dell’ordine, con una riduzione istantanea, non verranno emessi buoni sconto o rimborsi postumi. Lo sconto non sarà mai pari al 22%, ovvero il valore dell’IVA, in quanto l’imposta ha una incidenza percentuale inferiore, poiché è stata applicata su un listino che non corrisponde al prezzo di vendita sul cartellino (composto appunto da listino + IVA).

Maggiori informazioni risultano essere disponibili direttamente online sul sito dell’azienda.