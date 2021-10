Mentre Netflix produce in continuazione nuove serie tv di successo, come Squid Game, il pubblico non si dimentica di quelle ferme da mesi, che ancora attendono un finale. In particolare, ci si riferisce a Stranger Things, che a causa del Covid-19 è stata bloccata ormai da tanto tempo. Netflix dovrebbe inserirla ufficialmente in catalogo nel 2022.

Nonostante le difficoltà, il cast non ha mai smesso di parlare delle nuove puntate, molti le hanno definite le più spettacolari di sempre. Tra le diverse anticipazioni rilasciate su Stranger Things 4 spiccano quelle di David Harbour, l’interprete dello sceriffo Jim Hopper. Ormai è certo che il personaggio tornerà nella quarta stagione, non è morto, anzi è vivo e vegeto e si trova in Russia. Alla fine della terza stagione, infatti, era stato rapito e si temeva seriamente per la sua vita. L’attore, mentre partecipava a un incontro del Comic Con di New York si è lasciato andare ad alcune indiscrezioni sui nuovi episodi.

Stranger Things 4: qual è il destino di Jim Hopper

L’attore David Harbour ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche della nuova stagione di Stranger Things. Il primo teaser rilasciato da Netflix mostrava il suo personaggio impegnato ai lavori forzati in un gelido paesaggio russo, in tal modo il pubblico ha compreso che lo sceriffo Hopper era ancora vivo e si trovava lontano da Hawkins, la cittadina in cui è ambientata la serie.

Harbour ha rivelato che la quarta stagione si snoderà su più trame e archi temporali. I nuovi episodi avranno chiari riferimenti a vecchi film, come La grande Fuga e Alien 3. Ha anche affermato che il suo personaggio farà di tutto per tornare a casa, ma sarà difficile perché nella prigione in cui è segregato c’è il Demogorgone.