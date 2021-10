Cosa succede se metti insieme la serie TV che ha riscosso maggiore successo in tutta la storia del genere e dei malwares per smartphone a dir poco letali ? Be il risultato è certamente un abominio letale per gli utenti sfortunati e appassionati che cascano in pieno nel tranello.

Ebbene è proprio quello che, seppur per poco tempo, è accaduto nel Play Store, all’interno del quale all’incirca 200 applicazioni a tema Squid Game, sono state messe in circolazione e contenevano al proprio interno svariati tipi di malwares, dai banali adware fino a programmi dannosi e pesanti come Joker, il malware per Android più letale della storia.

Per chi non lo sapesse Joker è un malware molto famoso, esso è tra i più letali della storia e torna periodicamente a sferzare la community, la sua letalità è legata al fatto che egli una volta insinuatosi nel dispositivo da infettare, inizia a rubare i dati contenuti in memoria, attiva il log della tastiera e si nasconde, in modo da non essere rilevato, un frizzante cocktail in grado di ubriacare completamente la sicurezza dello smartphone.

La rivelazione del ricercatore informatico

Over 200 #SquidGame related apps are available on Google Play Seems like a great opportunity to make money on in-app ads from one of the most popular TV show without official game.

The most downloaded of them reached 1M installs in 10 days. Its game play is not that well handled pic.twitter.com/gCOYXXaVHY — Lukas Stefanko (@LukasStefanko) October 19, 2021

A scoprire questa oscura verità è stato il ricercatore informatico per la sicurezza di ESET, Lukas Stefanko, il quale ha immediatamente provveduto a segnalare tutto a Google per consentire una celere rimozione di tutte le app sospette.

Non è la prima volta che qualche malintenzionato sfrutta dei temi divenuti molto popolari nella community per diffondere elementi dannosi, basti pensare a tutta la campagna di phishing distribuita con tema Green Pass o Coronavirus.