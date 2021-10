Iliad assicura sempre le migliori tariffe per tutti i suoi abbonati. Nel corso di queste settimane il provider francese sta ampliando ancora di più le sue proposte per il pubblico. L’occasione migliore del momento resta la Giga 120. Questa tariffa prevede per i clienti un costo mensile di 9,99 euro. Nel ticket dei contenuti gli utenti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per internet.

Iliad, le migliori occasioni per il mese di Ottobre

La Giga 120 non è però la sola ricaricabile di Iliad in questa stagione autunnale. Il provider offre ai suoi utenti anche altre due tariffe altrettanto vantaggiose: la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 è la promozione che nelle scorse settimane ha sostituito la Giga 50 nei listini ufficiali di Iliad. Per la parte internet, gli utenti potranno ora beneficiare di 80 Giga per la connessione di rete, cui si aggiungono 6 Giga per la connessione roaming dai paesi UE). Sempre nel ticket gli abbonati riceveranno chiamate senza limiti verso tutti e SMS infiniti. Il prezzo per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro.

La seconda promozione di Iliad da attivare direttamente online è la Giga 40. Questa ricaricabile, divenuta oramai storica per il provider francese, conferma il suo pacchetto con consumi senza limiti per le chiamate ed i messaggi più 40 Giga per internet. Stabile anche il prezzo di rinnovo mensile, pari a 6,99 euro ogni trenta giorni.

Le due promozioni ora citate di Iliad si attivano sul portale online del gestore francese. Per gli utenti è previsto solo un costo extra una tantum di 10 euro per il rilascio della SIM.