I preorder di Forza Horizon 5 sono gia’ disponibili su console Xbox e PC tramite Microsoft Store prima della data di uscita ufficiale programmata per il 9 novembre 2021. Le dimensioni del download partono da 103 GB su console Xbox Series X|S e PC, mentre il download su Xbox One arriva a 116 GB.

I preload di Forza Horizon 5 saranno disponibili per i preordini PC tramite Steam in un secondo momento.

Lo sviluppatore Playground Games ha recentemente annunciato che il progetto rappresenta una pietra miliare del settore che denota la fine dello sviluppo di una serie che ha appassionato milioni di giocatori negli anni.

Il preload è disponibile per chiunque abbia un preordine di Forza Horizon 5, oltre a quelli con un abbonamento Xbox Game Pass attivo, che garantira’ l’accesso dal giorno del lancio. L’app Xbox su iOS e Android vanta anche funzionalità simili per gli utenti della console Xbox. Il gioco sarà giocabile dal 9 novembre, anche se l’accesso all’inizio del 5 novembre è disponibile tramite la Premium Edition da 100 dollari.

Nuovi miglioramenti tecnici

Il titolo è anche tra le prime esperienze di ultima generazione che sfruttano il nuovo hardware per ridurre le dimensioni dell’installazione, grazie a considerazioni per il nuovo storage su unità a stato solido.

“Abbiamo ridotto lo spazio richiesto per l’installazione ottimizzando le nostre risorse per uno streaming a larghezza di banda maggiore“, ha dichiarato lo specialista delle comunicazioni di Turn 10 Studios Alan Walsh in un post sul blog. Forza Horizon 5 garantisce anche tempi di caricamento più brevi su Xbox Series X e Xbox Series S.

Forza Horizon 5 verrà lanciato il 9 novembre 2021 su console Xbox e PC. Il titolo è ora disponibile per il preordine a partire da 69 euro, e l’accesso sara’ concesso anche a tutti gli utenti che hanno attivo il servizio in abbonamento Xbox Game Pass di Microsoft, insieme a molti degli altri giochi del catalogo.