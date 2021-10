Il volantino Euronics nasconde al proprio interno una approfondita dose di sconti molto speciali, i quali prevedono la possibilità di garantire al consumatore un inaspettato livello di risparmio, applicato su tantissimi modelli di tecnologia generale, e non solo.

L’accessibilità alla suddetta campagna è però estremamente limitata, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili solamente nel caso in cui ci si recasse fisicamente presso i punti vendita del socio Euronics SIEM, non da altre parti sul territorio nazionale. Coloro che potranno acquistare, riceveranno prodotti con garanzia della durata di 24 mesi, e nel caso della telefonia mobile nella variante no brand.

Euronics: quante occasioni e che sconti speciali

Gli sconti attivati da Euronics sono veramente assurdi, a partire dall’estrema possibilità di mettere le mani su alcuni dei migliori top di gamma dell’intero 2021. Stiamo parlando di prodotti del calibro di Xiaomi Mi 11T, iPhone 12 Mini, Samsung Galaxy S21+ o anche dell’ultimo Apple iphone 13, i cui prezzi oscilleranno da un minimo di 549 euro (previsto per Mi 11T), fino ad un massimo di 949 euro (per il nuovo modello Apple).

Appena sotto tali fasce di prezzo si possono scovare ottime occasioni che spingono gli utenti a risparmiare più del dovuto, spendendo al massimo 469 euro. I modelli in questione vanno a toccare e coinvolgere Vivo Y11s, Xiaomi redmi Note 10S, Galaxy A52s, Oppo A53s, Oppo A54 o anche più semplicemente Xiaomi Mi 11 Lite.

I dettagli e tutte le offerte sono visibili sul sito di Euronics.