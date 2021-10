Si preannuncia un mese ricco di novità quello di novembre per Disney+, il servizio di Topolino che si appresta a festeggiare il suo secondo compleanno. Infatti, grazie al Disney+ Day gli abbonati a partire dal 12 novembre potranno guardare una serie di film attesi.

Vi ricordo che Disney + è un servizio di video on demand gestito dalla divisione Disney Media and Entertainment Distribution di The Walt Disney Company. La piattaforma distribuisce principalmente film e serie televisive prodotte da Walt Disney Television e dai Walt Disney Studios, con sezioni dedicate a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic e, in mercati selezionati, Star. Scopriamo insieme qualche titolo previsto per novembre 2021.

Disney+: ecco qualche titolo di novembre 2021

In primis citiamo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e Jungle Cruise, ma anche il ramake di Mamma ho perso l’aereo, dei nuovissimi cortometraggi come I Racconti di Olaf, Ciao Alberto. Oltre a questi titoli inoltre altre produzioni, sia serie TV che lungometraggi, andranno ad arricchire il catalogo disneyano. Esempi degni di nota sono Hawkeye, la serie dell’ex Vendicatore in cui sarà impegnato a trovare la sua famiglia in tempo per il Natale, la diciottesima stagione di Grey’s Anatomy e Vi presento Christopher Robin.

Ci saranno anche nuove serie TV, per esempio il 3 novembre arriveranno le prime due stagioni di What We Do In The Shadows, il 10 novembre le prime quattro stagioni di Snowfall ed infine, il 17 novembre la serie TV Besos Al Aire. Altri film in arrivo rispetto a quelli citati precedentemente, sono Fightplan il 5 novembre, Era mio Padre il 12 novembre, Deja Vu: Corsa contro il tempo e Face/Off.

Ci sarà ovviamente spazio anche per i più piccoli, il 10 novembre sbarcherà la terza stagione di Big Hero 6, il 24 novembre Topolino: la casa del divertimento e nello stesso giorno anche Mira The Royal Detective.