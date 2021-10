La Corea del Sud ha lanciato con successo il suo primo razzo nello spazio. Il razzo ha raggiunto la quota prevista. Adesso non ci sono più dubbi che qualsiasi Paese, con le opportune attrezzature, può lanciare un razzo nello spazio.

Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha descritto il test come un “esperimento riuscito con successo”. Le riprese hanno mostrato il razzo, Nuri, di 47 metri che si librava in aria dal Naro Space Center, su una piccola isola al largo della costa meridionale. I dati di lancio suggeriscono che il motore del terzo stadio si è bruciato dopo 475 secondi, circa 50 secondi in meno del previsto, non riuscendo a fornire al carico utile una velocità sufficiente per stabilizzarsi in orbita.

Funzionari del Korea Aerospace Research Institute (Kari), l’agenzia spaziale del paese, hanno affermato che i detriti del carico utile sarebbero atterrati da qualche parte nelle acque a sud dell’Australia. L’intento è formare presto un comitato di ispezione per analizzare cosa è andato storto e individuare quali modifiche sono necessarie. Il lancio è stato anche ritardato di un’ora perché gli ingegneri hanno bisogno di più tempo per esaminare tutte le valvole. C’era anche la preoccupazione che i forti venti e altre condizioni avrebbero ostacolato la fase di lancio. “Sebbene (il lancio) non sia riuscito a raggiungere perfettamente i suoi obiettivi, è stato un risultato eccellente per essere la prima volta”, spiega Moon.

“Le separazioni dei razzi, delle carenature (che coprono il carico utile) e del satellite fittizio hanno funzionato senza intoppi. Tutto questo è stato fatto basandosi su una tecnologia completamente nostra”. Dopo aver fatto affidamento su altri paesi per lanciare i suoi satelliti sin dai primi anni ’90, la Corea del Sud sta ora cercando di diventare la decima nazione a inviare un satellite nello spazio con la propria tecnologia, in modo autonomo.

La Corea del Sud intende inviare satelliti più avanzati nello spazio, oltre ad utilizzare i propri satelliti di intelligence militare. Il Paese spera anche di inviare una sonda sulla Luna entro il 2030. Nuri è il primo razzo del Paese costruito interamente in Corea. La Corea del Sud aveva precedentemente lanciato un veicolo dallo spazioporto di Naro nel 2013, ossia un razzo a due stadi costruito principalmente con tecnologia russa.

Quel lancio è arrivato dopo anni di ritardi e fallimenti consecutivi. Il razzo, chiamato Naro, ha raggiunto l’altitudine desiderata durante il suo primo test nel 2009 ma non è riuscito a lanciare un satellite in orbita ed è esploso poco dopo il decollo durante il suo secondo test nel 2010. Non era chiaro come avrebbe reagito al lancio la Corea del Nord, accusata di aver usato i suoi tentativi di lancio spaziale negli anni passati come copertura per lo sviluppo di tecnologia missilistica.

In un discorso al parlamento di Pyongyang il mese scorso, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha accusato gli Stati Uniti e la Corea del Sud di “distruggere la stabilità e l’equilibrio” nella regione con le loro attività militari alleate e un “eccessivo accumulo di armi” guidato dagli Stati Uniti.