Da Coop e Ipercoop gli utenti sono veramente felicissimi di poter trovare una campagna promozionale molto ricca di occasioni e di prezzi decisamente convenienti, i quali promettono al cliente finale la possibilità di accedere a prodotti di qualità, al giusto prezzo.

Il volantino che potete trovare descritto nel nostro articolo, lo ricordiamo, è attivo solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici sul territorio nazionale, ogni acquisto porta con sé una garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale potrà essere sfruttata per coprire ogni difetto di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti.

Coop e Ipercoop: questi sono sconti assurdi

Con Coop e Ipercoop non si scherza, all’interno del nuovo volantino dell’azienda sono effettivamente disponibili alcuni prodotti a prezzi veramente molto scontati, tutti legati alla fascia dei 400 euro di spesa finali. I modelli in questione vanno a toccare soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi 9A, Apple iPhone 7, Xiaomi Mi 11 Lite, Alcatel 3X 2020, Galaxy A21s o anche iPhone SE 2020 e realme C21.

Sempre all’interno del medesimo volantino, sono inclusi anche alcuni top di gamma, quali possono essere Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ o anche Galaxy S21, ma in questo caso i prezzi sono troppo vicini ai listini del periodo, corrispondono difatti a 1329, 1079 e 879 euro, tutti per modelli no brand con garanzia di 24 mesi.

Per ogni altra informazione in merito al volantino, ricordatevi di collegarvi direttamente al sito ufficiale di coop e ipercoop.