Le nuove offerte proposte direttamente da Comet possono quasi essere identificate come le migliori dell’intero anno, data l’incredibile qualità generale degli sconti effettivamente lanciati dal rivenditore di elettronica.

I prezzi sono in fortissimi ribasso rispetto al listino originario, e promettono un’ampia possibilità di accesso, da notare infatti che gli acquisti possono essere tranquillamente completati recandosi inizialmente in un qualsiasi punto vendita fisico, oppure affidandosi direttamente al sito ufficiale di comet. Per agevolare l’acquisto dal divano di casa, ricordiamo infatti che sarà possibile godere della spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di valore dell’ordine finale.

Comet: questi sconti sono bellissimi

La nuova campagna promozionale di Comet focalizza la propria attenzione direttamente su prodotti, o meglio smartphone, relativamente economici, dato il loro prezzo finale che non supera i 500 euro di spesa effettivi.

Disponibili fino al 27 ottobre, sono al momento acquistabili i vari Oppo A74, Xiaomi Mi 11i, Realme GT Master Edition, Realme Narzo, Redmi 9T, Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Mi 11 lite 5G, Oppo Find X3 Lite, Oppo A94, Oppo Reno 4Z, Oppo Reno6 o anche Realme GT.

Naturalmente all’interno del volantino Comet si possono scovare anche altre occasioni ugualmente interessante, legate a categorie merceologiche completamente differenti. I prezzi in questo caso sono ridotti di molto, ricordando comunque che ogni singolo prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale prevede la possibilità di risparmiare su eventuali difetti di fabbrica.