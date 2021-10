I prezzi bassi attivati da Carrefour rendono davvero molto felici gli utenti che al giorno d’oggi si ritrovano a poter approfittare di alcune ottime occasioni per risparmiare sui vari acquisti effettuati, senza doversi preoccupare minimamente della localizzazione sul territorio.

Avete capito bene, la spesa da Carrefour è ridotta praticamente ovunque in Italia, non vengono posti limiti all’immaginazione dei clienti, i quali potranno decidere di recarsi presso il negozio più vicino alla propria residenza, godendo sempre di offerte e di prezzi veramente bassissimi. I prodotti sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, i quali prevedono anche l’essere completamente sbrandizzati.

Carrefour: questi sono gli sconti più agguerriti

Carrefour prova in tutti i modi ad avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, con il lancio di un volantino molto speciale, nel quale si può trovare addirittura un Apple iPhone 12, in vendita ad un prezzo complessivamente in linea con le aspettative, sono necessari 749 euro per la variante completamente sbrandizzata e con 128GB di memoria interna.

La scheda tecnica lo descrive alla perfezione come un prodotto con display OLED da 6,1 pollici di diagonale, 2 sensori fotografici posteriori di qualità decisamente elevata, 4GB di RAM, un processore A14 Bionic (hexa-core dalle prestazioni notevoli), per finire con i soliti sblocchi con il viso 3D ed il riconoscimento delle impronte digitali.

Maggiori informazioni in merito al corrente volantino Carrefour sono raccolte direttamente nelle pagine che potete trovare elencate sul sito ufficiale, scoprirete i migliori sconti.