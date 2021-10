WindTre Young + 5G con Easy Pay è l’offerta da non perdere se hai meno di 30 anni. A un costo più che conveniente, la tariffa propone mensilmente 100 GB di traffico dati per la navigazione e permette di ottenere minuti ed SMS in quantità illimitate verso tutti i numeri.

La sua attivazione è riservata ai clienti aventi età massima 30 anni, i quali possono optare per la versione con 100 GB in 5G o per l’opzione con 80 GB di traffico dati in 5G. Entrambe le opzioni sono disponibili online o nei punti vendita del gestore WindTre.

Passa a WindTre con le offerte Young e Young + 5G e ottieni fino a 100 GB al mese!

La WindTre Young + 5G con Easy Pay è sicuramente la versione che maggiormente attira l’attenzione per la quantità di Giga prevista mensilmente. I clienti che ne richiedono l’attivazione possono ottenerla a 14,99 euro al mese e avere a disposizione: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri, 100 GB di traffico dati per la navigazione e Giga illimitati per tutte le App.

A un costo di 11,99 euro al mese, invece, i nuovi clienti under 30 possono optare per la WindTre Young 5G Easy Pay che offre: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri, 80 GB di traffico dati per la navigazione e Giga illimitati per tutte le App.

Le due tariffe rivolte agli under 30 richiedono il pagamento del costo di rinnovo tramite una delle seguenti modalità: carta di credito, conto corrente o carta conto. Dunque, all’attivazione sarà fondamentale indicare il metodo di pagamento che si desidera utilizzare!