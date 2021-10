A partire dal 13 ottobre 2021, alcuni clienti WindTre stanno hanno iniziato a ricevere l’invito tramite SMS per attivare Super Internet Home, l’offerta in tecnologia FWA dedicata esclusivamente alle aree comuni non raggiunte dalla fibra.

Per promuovere questa offerta, infatti, WindTre ha deciso di avviare campagne informative dedicate ad una cerchia ristretta di clienti, ma in questo proponendo un ulteriore sconto promozionale che fa arrivare il costo della promozione a soli 17,99 euro al mese.

Come attivare l’offerta FWA di WindTre.

Per abbonarsi a Super Internet Casa è necessario recarsi in uno dei punti vendita che sono stati selezionati da WindTre, e sono tutti consultabili sul sito. Il criterio di scelta e’ stato preso in base al grado di disagio: la maggior parte infatti sono tutti comuni non raggiunti dalla fibra.

Abbonamento e info

Al costo di 17,99 euro al mese invece di 24,99 euro al mese, Super Internet Home include un modem interno e una connessione internet 4G illimitata, con una velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in caricamento.

Come già accennato, sebbene l’offerta sia dedicata a tutti i clienti privati, solo pochi sono invitati con le nuove campagne SMS già selezionati per i clienti di rete mobile.

Come indicato nel messaggio, per attivare l’offerta è necessario recarsi in un punto vendita WindTre entro la fine di ottobre. Inoltre, all’interno dell’SMS è presente un link che porta alla pagina dedicata all’offerta, sul sito ufficiale dell’operatore.

Costi iniziali

Come specificato anche nel messaggio promozionale, per abbonarsi a Super Internet Casa è necessario sostenere una spesa iniziale di 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM.

Il costo di attivazione è invece pari a 49,99 euro, ma se l’offerta rimane attiva per almeno 24 mesi si può scegliere di pagare un costo anticipato di 6,99 euro.