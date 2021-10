Arrivano sempre novità in queste ultime settimane per WhatsApp. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea stanno spingendo forte sull’acceleratore per rilasciare una serie di importanti upgrade. La presenza di inediti aggiornamenti è strategica per i tecnici, anche per far dimenticare agli utenti i sempre più frequenti bug della chat, non ultimo quello dello scorso 4 Ottobre che ha portato allo stop dei servizi per più di 7 ore.

WhatsApp, l’ultima novità per le foto arriva da Instagram

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp riguarda le foto. Il gruppo di WhatsApp ha mutuato l’upgrade da Instagram e dalla sua piattaforma Direct, la chat del social network più popolare al mondo.

In linea con quanto già previsto su Instagram Direct, gli utenti di WhatsApp avranno la possibilità di inviare ai loro amici una serie di immagini disponibili in “una sola visualizzazione”.

Nella pratica, gli utenti avranno la possibilità di scambiarsi vere e proprie foto a scadenza. Una volta selezionata la funzione di invio in “una sola visualizzazione”, il destinatario dell’immagine potrà guardare questa soltanto al momento dell’apertura. Una volta visualizzato il file, infatti, questo sarà eliminato in automatico dalla chat senza alcuna traccia sul dispositivo.

I benefici di un simile upgrade sono molteplici. In prima istanza, anche attraverso un simile aggiornamento WhatsApp punta ad avere comunicazioni sempre più istantanee. In secondo luogo, gli utenti avranno anche modo di risparmiare considerevole spazio sulla memoria dello smartphone.

Il roll out di questo aggiornamento è già partito su iPhone ed Android e si completerà nel corso delle prossime settimane.