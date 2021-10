Che siano attacchi phishing, smishing o vishing, le truffe online sono sempre più pericolose e hanno l’obbiettivo di rubare denaro al povero malcapitato che è stato preso di mira. Oggi però si stanno diffondendo anche molti raggiri ruba soldi nelle vendite online all’asta o semplicemente attraverso app di vendita tra privati o aziende come Subito.it. Purtroppo, il dato di fatto è che le truffe online sono raddoppiate e i danni alle vittime sono sempre più ingenti. Scopriamo la soluzione per non cadere nella trappola degli hacker.

Truffe online: raddoppiano i raggiri ruba soldi

Sono raddoppiati i raggiri che hanno l’obbiettivo di rubare più soldi possibili alle potenziali vittime. A confermarlo è il comandante della Polizia Locale della Bassa, Carlo Alberto Romandini. Lui sì che ne ha viste di persone piagate dalle truffe online!

Il dato che dà valore a quanto dichiara Romandini è il numero di denunce per truffe online che le forze dell’ordine stanno ricevendo ogni giorno. Praticamente negli ultimi mesi è letteralmente raddoppiato. Forse ciò è dovuto al fatto che la pandemia da Covid-19 ha aperto la strada agli acquisti online per molti che prima nemmeno avrebbero mai immaginato di servirsene.

Resta comunque il fatto che il settore più piagato sembrano essere gli acquisti online con pagamenti non sicuri. Ecco perché il comandate Romandini consiglia di utilizzare canali di pagamento sicuri, come ad esempio PayPal. Questo servizio infatti prevede, in caso di frode, il rimborso completo dell’intera cifra pagata.

“In alternativa – spiega il comandante Romandini – si consiglia, anche per effettuare il pagamento direttamente su eBay, di utilizzare sistemi come il bonifico bancario o postale, il vaglia postale, l’assegno bancario o il pagamento in contrassegno, evitando assolutamente i sistemi di pagamento attraverso operazioni di semplice trasferimento del denaro o mediante sistemi di ricarica di altre carte“.

Nonostante si scelga di utilizzare il sistema di pagamento PayPal, è indispensabile tenere sempre gli occhi aperti e rimanere aggiornati in merito alle nuove truffe online che hacker esperti si inventano ogni giorno. Solo così eviteremo di farci portare via piccole o grandi somme di denaro.