La nuova offerta di Trony è davvero da urlo, arriva ufficialmente lo Sconto IVA e promette battaglia a tutte le rivali del territorio nazionale, garantendo al consumatore un risparmio decisamente superiore alle più rosee aspettative, senza porre limitazioni di sorta.

L’unica cosa da sapere riguarda l’assoluta necessità di completare gli acquisti presso i vari punti vendita, ricordiamo infatti che gli stessi prezzi non sono stati attivati sul sito ufficiale di Trony, o presso altre realtà sul territorio nazionale. Coloro che vorranno invece richiedere la rateizzazione, potranno affidarsi al Tasso Zero, pagando le rate senza interessi tramite il proprio conto corrente bancario.

Trony: il volantino con tantissime offerte

Con lo Sconto IVA l’azienda cerca di convincere tutti gli indecisi all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, per raggiungere il proprio scopo l’azienda ha giustamente pensato di proporre una riduzione fissa del 18,03%, su ogni singolo acquisto effettuato, senza limitarli in termini di categorie merceologiche, o cifre minime da raggiungere.

Per entrare di diritto nel volantino, il cliente non deve fare altro che recarsi personalmente in negozio, ed aggiungere al carrello tutti i prodotti desiderati. A questo punto potrà ricevere una riduzione immediata, quindi applicata sul medesimo scontrino, pari al 18,03% del valore effettivo dello stesso.

Sebbene l’intero volantino sia assolutamente semplice e comprensibile, consigliamo la visione delle pagine a questo link, in modo da comprenderne appieno il meccanismo, il funzionamento e scoprire anche le configurazioni effettivamente raggiungibili.