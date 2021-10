Un degli strumenti digitali maggiormente utilizzato in tutto il mondo sono sicuramente i social networks, le piattaforme di condivisione sono infatti diventate davvero onnipresenti nella nostra vita e integrate ad ogni livello, il tutto iniziò da Facebook lanciato da Mark Zuckerberg, il quale diede inizio ad una escalation gloriosa che ha portato a dove siamo oggi.

Ebbene il dato è impressionante, secondo una raccolta dati condotta da Digital 2021 October Global Statshot Report di DataReportal, pubblicata in collaborazione con We Are Social e Hootsuite, attualmente online abbiamo la bellezza di 4,5 miliardi di utenti, con ben 900 milioni di utenti che si sono uniti ai social solo nell’ultimo anno per un 9,9% in più, con la crescita degli ultimi tre mesi che ha visto una leggera flessione ma che comunque mantiene il dato a circa 1 milione di persone al giorno.

Un dato da contestualizzare

Giusto per farvi un’idea vi basti tenere presente che attualmente la popolazione mondiale si attesta a circa 7,89 miliardi di persone, il che vuol dire che il 57% delle persone ha un account social e che seguendo gli attuali trend, nel 2022 il dato ingloberà il 60% della popolazione.

Interessanti anche gli altri dati direttamente collegati indirettamente ai social networks, con la percentuale di popolazione che usa uno smartphone che si attesta al 67%, con 5,3 miliardi di persone e ben 4,88 miliardi che usa anche internet, tra PC e smartphone però.

Tra i vari social dunque scopriamo TikTok che è entrato a far parte del Billion club nonostante il blocco in India, numeri da capogiro che tra l’altro significano che queste pagine hanno miliardi di utenti a cui mostrare i propri spazi pubblicitari, basti guardare Facebook che da solo arriva a 3 miliardi.