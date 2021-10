Fino al prossimo 31 ottobre 2021 il brand secondario di Rabona Mobile, Si, Pronto !?! renderà disponibile una nuova offerta denominata Ancora. Vi ricordo che l’operatore opera su rete Vodafone.

L’offerta “Ancora” sarà attivabile con un costo di attivazione pari a 4 euro più 5.99 euro per il primo mese dell’offerta oltre al costo della nuova SIM ricaricabile. Scopriamo insieme tutti i dettagli del bundle.

Si, Pronto !?! ha lanciato l’offerta Ancora a 5.99 euro al mese

La nuova offerta dell’operatore prevede minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 55 Giga di traffico internet mobile fino in 4G con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 5.99 euro al mese. Il costo iniziale da sostenere è di 25 euro, di cui 15 euro per la nuova SIM e 10 euro per la prima ricarica necessaria per coprire il primo mese di offerta.

L’offerta è disponibile sia online, sul sito ufficiale dell’operatore, che nei punti vendita autorizzati. Nel caso la doveste chiedere online, la spedizione sarà gratuita in tutta Italia con corriere espresso. Per richiedere la nuova SIM non dovete fare altro che recarvi sul sito ufficiale dell’operatore e compilare il modulo che troverete. Dovrete inserire anche i dati del precedente operatore e concludere il pagamento con carta di credito o PayPal.

Riceverete successivamente una conferma tramite e-mail con il contratto da stampare, firmare ed inviare all’operatore per permettergli di procedere con l’attività di attivazione. La SIM richiesta arriverà entro 15 giorni lavorativa dalla ricezione dei documenti. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.