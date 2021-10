Prodotti ritirati: l'elenco cresce, l'ultimo prodotto richiamato per ossido di etilene

Tempi duri per il Ministero della Salute ed i Rasff: questi continuano da settimane la dura corsa contro i prodotti alimentari contenenti ossido di etilene e non solo. La lista ad oggi è piuttosto vasta, e continuerà a crescere di giorno in giorno. Basti pensare che nell’elenco dei prodotti ritirati già vi sono: la porchetta di Ariccia, l’integratore alimentare Fortifit Muscoli e Ossa, il Preparato per Pane e Pizza Chef Nick Srl, i Tranci di Salmone Marinati Red Thai Infusions, i gelati Nuii e Milka, l’integratore alimentare Curcudyn 60 capsule, l’Insalata di Riso Viva la Mamma, e la Torta di Mele – Dolci del Castello.

Non mancano i Semi di Sesamo di Sarchio, i Gelati Mars Italia, gli M&M’s Crispy, l’integratore Emacrit bustine, le Fette Biscottate Senza Glutine Giusto e Benesì, il preparato vegetale UHT da cucina della stessa marca, le Bevande OraSì: cacao, e infine Dialbrodo Delicato. Insomma, a questi si è aggiunto un nuovo prodotto alimentare. Ecco quale.

Prodotti ritirati: ennesimo integratore alimentare ritirato

L’integratore alimentare ritirato è il Reflumed, prodotto che regola l’acidità gastrica e reflusso rispettando le funzioni digestive. Viene inoltre utilizzato per il trattamento del reflusso gastrico al fine di ridurne i sintomi.

Sul cedolino del prodotto è scritto che le pasticche in “formulazione orosolubile brevettata, coadiuvano le funzioni digestive (Chios Mastiha), svolgono azione emolliente e lenitiva (Altea, Malva) e favoriscono il controllo dell’acidità gastrica (Banana)“.

Il Ministero ha quindi ritirato il prodotto composto da 10 e 20 pastiglie. I lotti richiamati sono il 200188 con scadenza il 03/2022, il 200189 con scadenza il 03/2022, il lotto 200451 con scadenza il 09/2022 e il 200187 con scadenza 03/2022.