Attualmente risulta complicato in maniera esagerata riuscire a competere con un gestore come Iliad, il quale può mettere a disposizione del pubblico il meglio sotto tutti i punti di vista. Basti pensare che quel provider arrivato tra lo scetticismo comune in Italia, oggi si è preso una gran fetta del mercato della telefonia mobile.

Ben 8 milioni di utenti sono dalla sua parte, tutti convinti di fare la cosa giusta scegliendo un provider del genere. Del resto quello che conta per quanto riguarda una promozione mobile sono i contenuti ma soprattutto il prezzo che non deve cambiare mai nel tempo. Tutte le prerogative che Iliad ha portato fino al primo giorno e conservato fino ad oggi. Inoltre si tratta di un gestore che ha migliorato nettamente la sua qualità di connessione, avendo un servizio 4G che ricopre il 99% della popolazione sull’intero territorio nazionale. Si tratta inoltre del secondo operatore in Italia per quanto riguarda la velocità del download secondo i dati ufficiali da parte di Opensignal.

Iliad: sul sito ufficiale le due migliori offerte ora presenti sul mercato

Sul sito ufficiale di Iliad sono presenti due offerte che di certo non possono passare inosservate. La prima è quella che permette di avere 80 giga in 4G per navigare sul web con minuti ed SMS illimitati. Il prezzo è di 7,99 € al mese per sempre.

Segue poi la vera offerta leader del mercato, quella con 120 giga in 5G che costa 9,99 € al mese con minuti ed SMS illimitati. In questo caso tutti gli utenti Iliad che già pagavano tale cifra per un’altra offerta del gestore, potranno cambiare senza costi di attivazione.