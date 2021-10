Iliad ha oramai una posizione ben consolidata nel campo della telefonia mobile in Italia. Anche grazie al successo della sua ultima tariffa, la Giga 120, il bacino di utenti del provider continua a salire con costanza. La ricca Giga 120 prevede un costo minimo di 9,99 euro al mese a fronte di consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS più 120 Giga per la navigazione di rete.

Complice il successo di tale promozione, Iliad non si pone limiti per il futuro. A breve gli utenti del gestore francese potranno anche contare su vantaggiose iniziative per la telefonia fissa.

Iliad, nuovi rumors sulle offerte per la Fibra ottica

Le offerte di Iliad Fibra ottica sono quasi ufficiali. Dopo le indiscrezioni ed i rumors, il gestore ha tolto la maschera ed ha assicurato nel medio termine la presenza di iniziative con contenuti all inclusive e con i costi più bassi del mercato anche per la telefonia domestica.

L’arrivo della Fibra Ottica in casa Iliad è assicurato anche dalle due partnership del gestore con Open Fiber e FiberCop. I due accordi con le società di CDP/Enel e TIM consentiranno la pena disponibilità della Fibra ottica di Iliad sul territorio. La compagnia francese ha inoltre ricevuto nei mesi scorsi l’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ad operare nel settore della telefonia fissa.

Ancora dubbi ci sono invece sulle tempistiche. Per ora sembra irrealistica la presenza delle prime tariffe di Fibra ottica entro la fine dell’autunno, mentre si fanno sempre più spazio le voci circa le prime offerte disponibili nella prima parte del 2022.