Novità in arrivo per gli utenti Facebook soliti effettuare videochiamate tramite Messenger. La piattaforma si aggiorna con l’arrivo di nuovi effetti che sfruttano la realtà aumentata per rendere le videochiamate ancora più interessanti e divertenti. Facebook riprende quanto già proposto da piattaforme come Zoom e introduce tantissimi effetti AR!

Facebook Messenger: arrivano più di 70 nuovi effetti AR per le videochiamate!

Anche su Facebook Messenger le videochiamate di gruppo si fanno interessanti tramite l’arrivo di oltre 70 effetti che sfruttano la realtà aumentata per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

Gli effetti AR introdotti comprendono varie opzioni e tra queste sono presenti alcuni giochi che offriranno ai partecipanti la possibilità di sfidarsi in giochi divertenti. L’aggiornamento, spiega Facebook, mira a rendere l’esperienza ancora più originale per gli utenti, consentendo loro di esprimersi come desiderano. Inoltre, tra i punti forte della novità vi è quella di offrire agli account creator l’opportunità di mostrare i loro progetti tramite l’aggiunta di ulteriori filtri che potranno autonomamente creare.

Prossimamente Facebook Messenger potrebbe accogliere un’ulteriore novità che riprenderà quanto attualmente presente su iPhone. Ogni utente potrà avere a disposizione degli effetti, immagini ed emoticon corrispondenti a determinate parole. Dunque, durante la digitazione di un messaggio in chat saranno suggeriti, ad esempio, degli stickers che potranno sostituire parola per parola rendendo il messaggio più efficace e divertente.

L’impiego della realtà aumentata da parte della piattaforma di Zuckerberg appare quanto più coerente se considerato l’interesse manifestato negli ultimi giorni dal colosso verso quello che sarà il suo “Metaverso”, una nuova “realtà” per la cui realizzazione Facebook ha già annunciato la messa a disposizione di ben 10.000 posti di lavoro in Europa.