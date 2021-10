Il volantino Euronics nasconde al proprio interno offerte davvero incredibili, tutti i prodotti sono fortemente scontati, e promettono al consumatore la possibilità di risparmiare moltissimo su ogni singolo acquisto effettuato.

La limitazione più grande, che purtroppo eredita dalle soluzioni precedenti, riguarda la necessità di recarsi fisicamente presso i soli punti vendita di proprietà del socio Euronics SIEM, ricordiamo infatti che gli stessi prezzi non sono stati attivati altrove o sul territorio italiano. Al netto di questo piccolo handicap, l’acquisto potrà essere anche rateizzato, ovvero il cliente potrà decidere di pagare il tutto a rate senza interessi, versandole direttamente tramite il proprio conto corrente bancario.

Svelati nuovi incredibili codici sconto Amazon che abbassano tutti i prezzi di vendita, scopriteli a questo link.

Euronics: la nuova campagna è assurda

La spesa da Euronics è davvero ridotta ai minimi termini, grazie ad una lunga serie di promozioni ed offerte, che mirano ad invogliare gli utenti all’acquisto, facendoli risparmiare il più possibile. Coloro che puntano direttamente alla fascia alta della telefonia mobile, possono decidere di affidarsi a Xiaomi Mi 11T, Galaxy S21+, iPhone 13 e iPhone 12 Mini, spendendo cifre che partono da un minimo di 549 euro, fino ad un massimo di 949 euro.

In alternativa sono comunque inclusi buonissimi sconti applicati su prodotti meno costosi, i cui prezzi non superano i 469 euro, ma comunque sono in grado di garantire prestazioni complessivamente dignitose. Questi prodotti sono TCL 20SE, Oppo A54, Galaxy A52s, Xiaomi Mi 11 Lite, Vivo Y11s, Oppo A53s o anche Redmi Note 10S.

Naturalmente il volantino Euronics propone anche tantissime altre occasioni, per questo dovete collegarvi quanto prima al sito ufficiale.