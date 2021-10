DVB-T2: mega rivoluzione, dopo lo switch off i vecchi canali cambiano numerazione

Sta accadendo ciò di cui si parla da mesi: ha inizio lo switch off al DVB-T2, con il passaggio alla codifica MPEG-4 di 15 canali Rai e Mediaset. Non c'è più tempo quindi per sfuggire al cambiamento (e forse non c'è mai stato). Scopriamo insieme i canali associati ai nuovi numeri.