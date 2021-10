I prezzi attivati da Coop e Ipercoop sono davvero molto convenienti, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di sconti importanti, sia per l’acquisto di un televisore di ultima generazione, che per smartphone appartenenti ad una fascia medio-bassa.

Coloro che vorranno approfittare degli sconti dovranno recarsi personalmente in un negozio Coop e Ipercoop, entro il 3 novembre 2021, non sarà possibile completare gli acquisti tramite il sito ufficiale, o recandosi altrove. Le scorte, secondo quanto annunciato, non dovrebbero minimamente rappresentare un problema.

Coop e Ipercoop: il volantino che nessuno si aspettava

Con il volantino coop e ipercoop gli utenti si ritrovano a poter acquistare alcuni dei migliori smartphone della fascia intermedia, ovvero con prezzi che non superano i 329 euro previsti per il Samsung Galaxy A52. Quest’ultimo prevede anche una riduzione di 50 euro rispetto al listino del periodo, solo per gli utenti che esibiranno la propria tessera di SocioCoop.

Per il resto, sono inclusi altri due modelli abbastanza interessanti, rappresentato da Xiaomi Redmi 9T, un economico dispositivo con display da 6.53 pollici in vendita a 149 euro, per finire con Galaxy A32, un prodotto da 6,4 pollici il cui prezzo si aggira attorno ai 239 euro.

Tutte le migliori proposte del volantino Coop e Ipercoop sono raccolte a questo link, e vanno a toccare anche altre categorie merceologiche, come televisori, elettrodomestici, wearable, accessori per la casa e similari. La campagna è in scadenza il 3 novembre 2021, le scorte non dovrebbero essere limitate.