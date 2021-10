Il volantino Comet nasconde al proprio interno offerte davvero folli, rappresentano la migliore occasione per mettere le mani sui prodotti più pazzi del periodo, senza mai essere minimamente costretti a spendere cifre troppo elevate.

La campagna promozionale è interessante data la sua ampissima disponibilità sul territorio nazionale, è importante ricordare, infatti, che gli acquisti possono essere completati ovunque, senza limiti o vincoli territoriali degni di nota. Tutti gli utenti che vogliono approfittare delle riduzioni, potranno decidere di recarsi in negozio, oppure di affidarsi direttamente al sito ufficiale. In questo caso è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Comet: queste sono le offerte più pazze

Fino al 27 ottobre l’azienda ha deciso di attivare i Comet Days, una campagna promozionale che prevede la possibilità di acquistare alcuni dei migliori prodotti in circolazione, anche smartphone di fascia alta. I modelli in questione partono da un prezzo minimo di 549 euro, sino a raggiungere al massimo 799 euro, e coinvolgono Oppo Find X3 Neo, Xiaomi 11T e 11T Pro, Oppo Reno6 Pro e Motorola Edge 30 Pro.

Molto buone sono anche le riduzioni applicate entro una spesa di 500 euro, tra le quali spiccano Xiaomi Mi 11i, Realme GT Master Edition, Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo Find X3 Lite, Oppo Reno6 Pro e la coppia Oppo A94/A74.

I dettagli e tutte le altre offerte del volantino Comet, sono disponibili sul sito ufficiale.