Il volantino Carrefour di fine mese propone ai consumatori la possibilità di ricevere importanti riduzioni di prezzo, sull’acquisto di alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione, sia legati alla telefonia mobile, che alla tecnologia generale.

Il risparmio da Carrefour è assolutamente dietro l’angolo per molti di noi, i clienti possono infatti fare affidamento sui vari negozi sparsi per il territorio, senza doversi minimamente preoccupare di limitazioni legate alla regione di appartenenza, o simili. I prezzi sono attivi su prodotti completamente no brand, i quali prevedono anche una garanzia legale della durata di 24 mesi, in grado di coprire ogni difetto di fabbrica.

Carrefour: le occasioni sono veramente assurde

Con Carrefour non si scherza assolutamente, tutti gli utenti si ritrovano a poter acquistare un prodotto dalla qualità superiore alle più rosee aspettative, stiamo parlando di Apple iPhone 12, il prodotto top di gamma dell’azienda di Cupertino per il 2021, oggi disponibile ad una cifra, per l’acquisto della variante no brand, pari a circa 749 euro.

Gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare un prodotto dalla qualità decisamente elevata, infatti propone un display OLED da 6,1 pollici di diagonale, un processore hexa-core, l’A14 Bionic, per finire poi con un comparto fotografico di tutto rispetto, composto a sua volta da 2 sensori da 12 megapixel.

Il prodotto viene commercializzato nella variante no brand, con alle spalle la garanzia legale della durata di 24 mesi, in questo modo tutti i difetti di fabbrica saranno effettivamente risolti gratuitamente.