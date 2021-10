Il volantino Bennet raggiunge un livello di sconto davvero incredibile, tutti i prodotti hanno prezzi molto più bassi del normale, e promettono al consumatore un risparmio che va ben oltre quanto atteso o le più rosee aspettative, senza porre limitazioni di alcun tipo.

I clienti che vorranno effettivamente approfittare delle riduzioni, si ritrovano costretti a recarsi fisicamente presso i vari punti vendita in Italia, senza possibilità di accedere al sito ufficiale dell’azienda, godendo ovviamente degli stessi sconti. I prodotti sono commercializzati sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi, e prevedono comunque la possibilità di pagare tramite Tasso Zero, ovvero un finanziamento senza interessi che porta il cliente a versare il dovuto in comode rate tramite il proprio conto corrente bancario.

Bennet: questi sconti sono da impazzire

Con il volantino Bennet, valido per tutti fino al 27 ottobre, non si scherza assolutamente anche negli sconti legati alla telefonia mobile. Gli utenti possono effettivamente pensare di acquistare uno smartphone appartenente all’ecosistema Apple, come iPhone 11, al prezzo finale di soli 599 euro. Non sarà il modello più recente in assoluto, data la presenza sul mercato da più di un anno, tuttavia le prestazioni offerte appaiono ancora essere più che adeguate, in confronto alla concorrenza.

In parallelo, sempre all’interno della medesima campagna promozionale si possono trovare anche un paio di occasioni da meno di 200 euro, quali sono Galaxy A03s e xiaomi Redmi Note 9T, disponibili rispettivamente a 159 e 199 euro. Attenzione al prodotto Samsung, in questo caso le scorte sono estremamente limitate, e potrebbero terminare prima del previsto. Ogni altra informazione è raccolta qui.