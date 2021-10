Secondo i rumor diffusi su Weibo, Xiaomi sarebbe in procinto di presentare altri due smartphone Android, Redmi Note 11 e Redmi Note 11 Pro. Solamente qualche ora fa è trapelata anche la data di lancio ufficiale.

Stando a quanto carpito dai teaser trapelati sul social cinese Weibo, Redmi lancerà i nuovi smartphone della serie Note 11 il prossimo 28 ottobre a Pechino. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Xiaomi Redmi Note 11 sarà presentato il prossimo 28 ottobre 2021

Dai teaser appena pubblicati siamo riusciti a vedere che insieme al nuovo dispositivo ci sarà il jack per le cuffie e gli speaker JBL. Quanto appena trapelato fa ovviamente riferimento alla presentazione dei dispositivi in Cina. Probabilmente dovrà passare qualche settimana prima di vederli ufficialmente anche in Europa. Partendo da Xiaomi Redmi Note 11 Pro, la scheda tecnica dovrebbe includere un display OLED con frequenza pari a 120Hz ed un processore Dimensity 920 assistito da 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno oppure 8 GB di memoria RAM e 128 GB o 256 GB di spazio d’archiviazione.

A bordo potrebbe trovare spazio anche una batteria da 5000 mAh con possibilità di ricarica rapida a 67 W. Non mancherebbero poi la tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 MP, ed una camera frontale da 16 MB. Xiaomi Redmi Note 11, è probabile che a disposizione dell’utente venga messo uno schermo LCD con frequenza pari a 120 Hz. Si prosegue con il chipset Dimensity 810 coadiuvato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna oppure 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di storage d’archiviazione.

Anche in questo caso verrebbe implementata una batteria da 5000 mAh, la cui velocità di ricarica avrebbe però un tetto massimo di 33 W. Spazio per un sensore fotografico principale da 50 MP e per la camera selfie da 16 MP. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i dettagli.