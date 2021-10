Xiaomi: fino al 24 Ottobre smartphone scontati del 60% grazie alla nuova promo

Da settimane circolano notizie in merito all’imminente arrivo di Pixel 6 e Pixel 6 Pro di Android. Questi smartphone si differenziano dai precedenti per via del chip proprietario di Google, chiamato Tensor e che ha lo scopo di ottimizzare il machine learning per una marcia in più con funzioni peculiari dei Pixel come la traduzione in tempo reale. Ovviamente Xiaomi non può stare in silenzio davanti a ciò, e così ha scelto di farsi sentire lanciando una promozione valida fino al 24 ottobre 2021. Grazie a questa saranno disponibili prodotti e smartphone a prezzi mai visti prima.

Xiaomi: le migliori offerte della NO IVA WEEK

La promozione di Xiaomi, valida fino alle ore 23.59 del 24 ottobre 2021 soltanto sul Mi Store online, ha il nome di NO IVA WEEK e, come dicevamo, permette di acquistare una serie di dispositivi dell’azienda cinese con uno sconto fino al 59% – rispetto al prezzo di listino – grazie all’ausilio di codici sconto speciali e non solo. Tra questi:

POCO X3 Pro (6+128) a 204,84 euro, invece di 249,90 euro – codice sconto: pocox3pro128

(6+128) a 204,84 euro, invece di 249,90 euro – codice sconto: pocox3pro128 POCO X3 Pro (8+256) a 229,43 euro, invece di 299,90 euro – codice sconto: pocox3pro256

(8+256) a 229,43 euro, invece di 299,90 euro – codice sconto: pocox3pro256 Redmi Note 10 Pro (6+128) a 270,41 euro, invece di 329,90 euro

(6+128) a 270,41 euro, invece di 329,90 euro Redmi Note 10 Pro (6+64) a 245,82 euro, invece di 299,90 euro

(6+64) a 245,82 euro, invece di 299,90 euro Redmi Note 10S (6+128) a 229,43 euro, invece di 279,90 euro

(6+128) a 229,43 euro, invece di 279,90 euro Redmi Note 10S (6+64) a 208,84 euro, invece di 249,90 euro

(6+64) a 208,84 euro, invece di 249,90 euro Redmi Note 9 Pro (6+64) a 221,23 euro, invece di 269,90 euro

(6+64) a 221,23 euro, invece di 269,90 euro Xiaomi 11 Lite 5G NE (6+128) a 327,79 euro, invece di 399,90 euro

Inutile dirlo, ma ve lo diciamo lo stesso. Vista la scadenza celere della promozione, vi consigliamo di cogliere l’attimo prima che finiscano le offerte. Insomma, correte sul Mi Store online e CARPE DIEM!