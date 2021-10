Whatsapp: aggiornamento in arrivo, l'app di messaggistica scomparirà da questi smartphone

Non tutti saranno felici della notizia che stiamo per rivelare. Ebbene, Whatsapp è prossimo all’aggiornamento. Si, è vero, non è una notizia così brutta. L’unico problema però è che alcuni smartphone ne rimarranno privi e l’unica soluzione sarà cambiare dispositivo. Insomma, centinaia di utenti non potranno più godere di messaggi vocali, file, immagini, messaggi effimeri e tanto altro.

Whatsapp: sta arrivando il nuovo aggiornamento

Gli sfortunati del caso sono tutti i modelli dotati di un sistema Android operativo 4.0.4 o precedente. Dei 53 smartphone scoviamo:

Samsung Galaxy Trend II Galaxy SII Galaxy S3 mini Galaxy Xcover 2 Galaxy Core Galaxy Ace 2

LG Lucid 2 Optimus F7 ” F5 ” L3 II Dual ” F5 ” L5 Best L5 II Optimus L5 Dual Best L3 II Optimus L7 ” L7 II Dual Best L7 II Optimus F6, Enact ” L4 II Dual ” F3 Best L4 II ” L2 II Optimus Nitro HD ” 4X HD ” F3Q

ZTE V956 Grand X Quad V987 ” Memo

Sony Xperia Miro ” Neo L ” Arc S

Alcatel Ascend G740 ” Mate ” D Quad XL ” D1 Quad XL ” P1 S ” D2

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Run F1

THL W8

Apple iPhone SE iPhone 6S iPhone 6S Plus



Tralasciando ciò, l’aggiornamento di Whatsapp in arrivo a partire dal 1 novembre non è solo portatore di cattive notizie. Difatti questo darà spazio a novità grafiche e nuove funzionalità. Vi saranno continue correzioni di bug per evitare interruzioni e malfunzionamenti e giungerà il backup crittografato. Cosa significa? Semplice, ci sarà sempre più sicurezza per quanto riguarda le chat nel cloud, i messaggi multimediali, le videochiamate e i messaggi vocali. L’attivazione di tale livello di protezione verrà scelta dall’utente.