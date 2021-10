Oggi vogliamo darvi una buona notizia, per non parlare sempre di rimodulazioni ed aumenti di prezzo. L’operatore Vodafone Italia ha infatti aumentato il bundle dati di alcune offerte e ad alcuni clienti, portandolo a 100 GB ed il tutto senza costi extra per l’utente.

Insomma, un notizia positiva, che ci auguriamo non porti a nuove rimodulazioni, purtroppo spesso e volentieri presenti e frequenti nel caso di questo gestore. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone aumenta i Giga delle offerte ma non il prezzo

Ecco l’SMS che stanno ricevendo alcuni utenti: “Per noi sei speciale e te lo vogliamo dimostrare con un regalo esclusivo! A partire dal prossimo rinnovo la tua offerta si arricchisce ma il costo non cambia. Avrai 100 Giga e minuti illimitati senza nessun costo aggiuntivo rispetto alla tua attuale offerta“. Secondo le prime segnalazioni sembrerebbero coinvolti i già clienti Vodafone che hanno attiva l’offerta Special Minuti 30 Giga, che includeva minuti illimitati e 30 Giga di traffico dati.

In questo caso, alcuni dei clienti informati da Vodafone della rimodulazione positiva pagavano attualmente un costo mensile di 11,97 euro per la Special Minuti 30 Giga. Non possiamo comunque escludere che oltre alla Special Minuti 30 Giga siano coinvolte anche altre gamme di offerte Vodafone che potrebbero quindi guadagnare un aumento dei Giga senza costi aggiuntivi.

Dunque, secondo quanto indicato nel messaggio inviato da Vodafone, i clienti impattati a partire dal prossimo rinnovo potranno utilizzare ogni mese minuti illimitati e 100 Giga di traffico dati mantenendo l’attuale costo della propria offerta, 11.97 euro nel caso della Special 30 GB.