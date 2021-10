Vaccino: allergico all’antidoto anti Covid-19 si affida alla scienza

Continuano le polemiche sul Green Pass, ma ancora più forti si stanno facendo i toni dei no vax contro i vaccini. Diverse teorie e altrettante fake news stanno convincendo ancora molti a non accedere alla campagna vaccinale. Tuttavia sono sempre la minoranza. Ma può un soggetto allergico al vaccino anti Covid-19 superare la vaccinazione? Scopriamo insieme il caso di Imad Rouita che si è affidato alla scienza per l'inoculazione del siero anti Coronavirus.